Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Kaplan vertelt over zijn overstap: "Hij kwam naar Amsterdam toe"

Arthur
bron: Voetbal International
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © Pro Shots

Na drie seizoenen met weinig perspectief bij Ajax heeft Ahmetcan Kaplan eindelijk gevonden wat hij zocht: speelminuten. De 22-jarige Turkse verdediger maakt dit seizoen indruk bij NEC, waar hij een vaste waarde lijkt te worden in het elftal van trainer Rogier Meijer.

De keuze voor NEC was voor Kaplan een logische, ondanks interesse van meerdere clubs. Afgelopen winter meldde Fenerbahçe zich nog bij Ajax, terwijl deze zomer ook het Duitse 1. FC Köln serieuze belangstelling toonde. Kaplan stond er voor open, maar een transfer kwam er niet van. Ajax en de geïnteresseerde clubs kwamen er onderling niet uit.

Uiteindelijk bleven er twee huuropties over: NEC en het Zwitserse FC Basel. "Ik was vooral op zoek naar speeltijd. Het liefst in Nederland, zodat ik niet weer in een ander land terechtkwam en daar zou moeten wennen", legt Kaplan uit.

Toch had hij met Basel op een hoger podium kunnen spelen. De Zwitserse kampioen had hem er graag bij gehad, mede vanwege het vooruitzicht op Europees voetbal. "Dat klopt, maar NEC overtuigde me. Het gesprek met de trainer gaf de doorslag. Hij kwam naar Amsterdam en legde me uit hoe hij wil voetballen."

Voor Kaplan biedt NEC meer dan alleen minuten maken: het is een kans om opnieuw vertrouwen op te bouwen en zich verder te ontwikkelen in een stabiele omgeving. De verdediger lijkt zijn plek gevonden te hebben in Nijmegen.

