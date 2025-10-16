Kaplan vertrok bij Ajax: "Daar moest ik wel even aan wennen"

Na enkele seizoenen met weinig speeltijd besloot Ahmetcan Kaplan dat het tijd was om zijn horizon te verbreden. De verdediger wilde minuten maken, zich ontwikkelen en weer plezier krijgen in het spel. De komst van trainer Dick Schreuder bleek daarbij doorslaggevend.

Schreuder liet niets aan het toeval over. Hij reisde persoonlijk af naar Amsterdam om Kaplan te overtuigen van zijn plannen. Daar, in een informele setting, opende hij zijn laptop om zijn visie op het spel te delen. Het effect liet niet lang op zich wachten. "Zijn filosofie sprak me enorm aan," vertelt Kaplan aan Voetbal International. "Uiteindelijk willen we toch allemaal aanvallend voetbal spelen?"

De speelstijl van Schreuder is inmiddels bekend in het Nederlandse voetbal: aanvallend, direct, dynamisch en met een selectie die fysiek topfit is. Kaplan merkte dat verschil direct op het trainingsveld. "Mijn rol is hier heel anders, daar moest ik wel even aan wennen", vervolgt hij. "We moeten veel rennen. Echt veel. Meer dan ik ooit heb gedaan. In mijn eerste week was ik kapot na een training, haha."

Toch voelde Kaplan zich direct op zijn plek. De klik met Schreuder was er meteen. "Toen de trainer zijn visie uitlegde, zag ik het meteen zitten. Hij is echt een fijne man. Na dat gesprek was ik om en wilde ik naar NEC."