'Kaplan wil Ajax snel verlaten; vraagprijs van Ajax ook bekend'

Volgens bronnen rond de Turk heeft hij al een persoonlijk akkoord bereikt over een vierjarig contract. Ajax wacht op het eerste bod, maar zou bereid zijn hem voor zes à zeven miljoen euro plus doorverkooppercentage te laten gaan. Kaplan kwam door blessures tot slechts 25 wedstrijden sinds zijn komst in 2022. "In Keulen kan hij een doorstart maken in zijn carrière", aldus Telegraaf-journalist Mike Verweij.

Hoewel zijn talent nooit werd betwijfeld, wist Kaplan zich niet tot vaste kracht te ontwikkelen. Toch is de interesse van FC Köln en eerder Galatasaray een teken dat zijn potentieel nog altijd wordt gezien. Ajax gunde hem daarom al geen minuten meer in de oefenwedstrijd tegen Mechelen. De stap naar de Bundesliga lijkt nu een kwestie van tijd.