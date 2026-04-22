Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Kapteijns: "Dat komt FC Twente en Ajax bijzonder slecht uit"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

FC Twente en Ajax vervolgen zaterdagavond de jacht op de Champions League-tickets. Nummer vier FC Twente ontvangt in eigen huis nummer drie NEC, terwijl nummer vijf Ajax op bezoek gaat bij degradatiekandidaat NAC Breda. Beide clubs kunnen ook nog helemaal naast de Europese tickets grijpen.

Dat heeft mede te maken met de bekerwinst van AZ afgelopen zondag. De Alkmaarders versloegen NEC in de eindstrijd. "De bekerwinst van AZ komt FC Twente en Ajax bijzonder slecht uit", schrijft Jeroen Kapteijns op de website van De Telegraaf. "Vooral voor FC Twente en Ajax is het een extra handicap in de jacht op een zo aantrekkelijk mogelijk Europees startbewijs."

Volgens Kapteijns was het voor beide teams gunstiger geweest als NEC de beker had gepakt. "Bij bekerwinst van NEC én een consolidatie van de huidige positie van de Nijmegenaren zou het groepsfase Europa League-ticket, dat aan de bekerwinst is verbonden, zijn doorgeschoven naar de nummer vier op de ranglijst. Daarvan had op dit moment dus FC Twente geprofiteerd, maar ook Ajax had daarop uitzicht gehad met slechts twee punten minder dan de ploeg uit Enschede."

Zo lang AZ niet bij de eerste vijf komt, moet de nummer vijf deelnemen aan de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League te bemachtigen. "Op dit moment staat Ajax vijfde. Het laatste Europese ticket wordt dan betwist door de nummers vijf, zeven, acht en negen. Dat zijn momenteel Ajax, FC Utrecht, SC Heerenveen en FC Groningen."

0
0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws