Karim El Ahmadi: "Dan hadden zij een grote voorsprong gehad"

PSV is hard op weg naar de derde landstitel op een rij, maar de strijd om plek twee is nog wél spannend. Feyenoord staat met 49 punten op deze stek en sinds de invoering van het systeem dat er drie punten te verdienen zijn per overwinning, is dat een record. Een negatief record, welteverstaan.

Nooit eerder had de nummer twee op dit moment in de competitie namelijk zo weinig punten als de ploeg van Robin van Persie. Om niet de recordboeken in te gaan als slechtste nummer twee ooit, moeten er in totaliteit 65 punten behaald worden. En dat betekent dus dat Feyenoord nog zestien punten nodig heeft. "Met hun speelschema en vorm zal dat nog heel lastig worden", vertelt Karim El Ahmadi bij ESPN.

Toch verwacht de oud-voetballer dat Feyenoord de beste papieren heeft om het directe Champions League-ticket te bemachtigen. "De andere ploegen zijn op dit moment niet stabiel genoeg. Dan wordt het lastig om dat gat te dichten. Al is deze gok puur gebaseerd op de voorsprong van Feyenoord en niet op hun spel of vorm", vervolgt hij. El Ahmadi is duidelijk over wie het meest heeft laten liggen als zij niet als tweede eindigen. "Dat is FC Twente."

"Zij hebben wel acht of negen keer gelijk gespeeld in wedstrijden die zij hadden moeten winnen. Tel die punten erbij op en zij hadden een grote voorsprong gehad", gaat de analist verder. De enige club die zich volgens El Ahmadi aan de sportieve malaise onttrekt is PSV. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van negentien punten en jagen op het record van vroegste landskampioen ooit. "Dat gaat sneuvelen. Zij pakken hun punten wel en de rest laat heel veel liggen."