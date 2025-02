Karim El Ahmadi looft PSV en uit kritiek: "Ajax deed dat slecht"

Karim El Ahmadi was onder de indruk van de 3-1 overwinning van PSV op Juventus in de Champions League. De analist zag verschillende uitblinkers bij de ploeg van Peter Bosz, waaronder Ivan Perisic, Joey Veerman en Mauro Júnior.

Op het programma van de Eretribune bij ESPN werden de Europese prestaties van de Eredivisie-clubs besproken. PSV, Feyenoord, Ajax en AZ plaatsten zich voor de achtste finales. El Ahmadi zag echter vooral het sterke spel van PSV. "Feyenoord heeft gewonnen, maar mede door een rode kaart. Ajax ging heel verdedigend spelen en Union (Sint-Gillis, red.) speelde het heel slecht uit af en toe", somt de analist op.

El Ahmadi benadrukt het mooie spelbeeld dat PSV heeft gebracht tegen een Italiaanse grootmacht. "Maar PSV heeft in de tweede helft zo'n grote ploeg uit Italië een beetje overlopen. Dat vond ik wel heel mooi om te zien", aldus de analist. Na een paar teleurstellende weken had El Ahmadi de overwinning van PSV niet verwacht. "Als je ziet hoe Veerman speelde... Hij speelde gewoon zakelijk en simpel, terwijl hij dat in andere wedstrijden niet altijd deed", zegt de analist.

Daarnaast valt hij de inzet van andere spelers op. "Lang stond de tweede helft op. Saibari speelde geen hele goede eerste helft, maar stond ook op in de tweede helft. En Perisic (36 jaar, red.) die de ploeg op die leeftijd op sleeptouw nam. Mauro ook niet te vergeten, die stond ook geweldig te spelen." Kees Kwakman voegt toe: "Lang speelde ook niet goed in de eerste helft. Hij probeerde van alles en dat lukte niet, maar hij blijft dat gewoon proberen. Dat is ook gewoon zijn kracht."