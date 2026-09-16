Karim El Ahmadi ziet vooruitgang: "Geniet steeds vaker van Ajax"

"Ik geniet steeds vaker van dit elftal. Als je kijkt naar vorig jaar en hoe ze nu spelen. Ze waren heer en meester tegen Willem II", zegt El Ahmadi bij VoetbalPraat van ESPN. Volgens tafelgenoot Anco Jansen kun je op twee manieren naar de wijzigingen in de basis kijken. "Je kan denken: 'Is dit nou nodig?' Je speelt voor de interlandbreak nog tegen Willem II en Excelsior. Dus is het dan niet beter om aan vastigheden te werken?"

"Aan de andere kant zou een trainer ook kunnen zeggen: thuis tegen Willem II, dan is het wel lekker dat je ook andere jongens kan opstellen. Uiteindelijk pakte dat goed uit", vervolgt hij. Kees Kwakman ziet ook een andere redenen voor de wijzigingen: er mag tegenwoordig vijf keer gewisseld worden. "Het is makkelijker om spelers op de bank te zetten."