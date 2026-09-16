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Karim El Ahmadi ziet vooruitgang: "Geniet steeds vaker van Ajax"

Stefan
Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Foto: © MTB-Photo

Ajax-trainer Míchel Sánchez voerde dinsdagavond de nodige wijzigingen door bij Ajax voor het duel tegen Willem II. Het deerde de Amsterdammers verder niet, want de Tilburgers werden op een 5-1 nederlaag getrakteerd.

"Ik geniet steeds vaker van dit elftal. Als je kijkt naar vorig jaar en hoe ze nu spelen. Ze waren heer en meester tegen Willem II", zegt El Ahmadi bij VoetbalPraat van ESPN. Volgens tafelgenoot Anco Jansen kun je op twee manieren naar de wijzigingen in de basis kijken. "Je kan denken: 'Is dit nou nodig?' Je speelt voor de interlandbreak nog tegen Willem II en Excelsior. Dus is het dan niet beter om aan vastigheden te werken?"

"Aan de andere kant zou een trainer ook kunnen zeggen: thuis tegen Willem II, dan is het wel lekker dat je ook andere jongens kan opstellen. Uiteindelijk pakte dat goed uit", vervolgt hij. Kees Kwakman ziet ook een andere redenen voor de wijzigingen: er mag tegenwoordig vijf keer gewisseld worden. "Het is makkelijker om spelers op de bank te zetten."

"En de performance-afdeling heeft gewoon een heel grote vinger in de pap. Zodra iemand op de club komt en ze zien een rood streepje op de training, dan gaan de alarmbellen af. Ajax heeft ook wel een behoorlijke selectie. Op alle posities zijn ze nu dubbel bezet. Dan kun je ook een keer Tolu niet erin zetten en kies je voor Dolberg. En dat werkte ook", aldus Kwakman.

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