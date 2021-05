Geschreven door Jessica Westdijk 11 mei 2021 om 17:05

Neraysho Kasanwirjo verruilt Ajax deze zomer voor FC Groningen. De verdediger had bij Ajax een aflopend contract. Ajax wilde graag met hem door, maar Kasanwirjo besloot om voor zijn kans te gaan bij FC Groningen. De noorderlingen waren niet de enige geïnteresseerden.

“Het is moeilijk om uit Amsterdam weg te gaan. Ik had daar zeker kunnen blijven. Ajax wilde me graag houden. Maar ik heb voor mezelf moeten kiezen. Ik denk dat FC Groningen voor mij wel de goede stap is”, vertelt de verdediger op FC Groningen TV. Kasanwirjo speelde in de jeugdopleiding van Zeeburgia tot hij in 2013 op 11-jarige leeftijd naar Ajax kwam.

Dit seizoen kwam Kasanwirjo 33 keer in actie voor Jong Ajax. Hij zat ook een paar keer bij de selectie van Ajax 1, maar tot een debuut kwam het niet. In Groningen heeft Kasanwirjo een contract getekend voor 3 seizoenen.