Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Kasper Dolberg komt voorlopig niet in actie, zo weet ook Mike Verweij inmiddels te melden op de website van de Telegraaf. De Deense centrumspits heeft een zware knieblessure opgelopen bij de nationale ploeg.
"De precieze schade in de knie van Kasper Dolberg is nog niet bekend", benadrukt Verweij. "Maar Ajax vreest dat de blessure ernstig is en houdt er rekening mee dat de spits lang aan de kant staat. Dat melden bronnen rondom de Deense nationale ploeg", vervolgt hij.
"De 28-jarige Dolberg is nog in Denemarken, waar hij de blessure tijdens een training met de nationale ploeg opliep. De Deen moet nog verder worden onderzocht, maar dat kan pas als het vocht uit het gewricht is verdwenen. Daarna kan de precieze diagnose worden gesteld", legt Verweij uit.
Bondscoach Brian Riemer gaf eerder deze week een weinig hoopvol signaal af. "Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig", sprak hij tegenover Tipsbladet. "Sinds we maandag zijn aangekomen, hebben we alweer vijf spelers naar huis moeten sturen. Bij één van hen (Dolberg, red.) lag de knie er eigenlijk volledig uit", aldus Riemer.
De kans is daardoor aanwezig dat het om een kruisbandblessure gaat. In dat geval staat de 29-jarige aanvaller een revalidatie van 9 tot 12 maanden te wachten, hoewel sommige spelers ook eerder op het veld terugkeren. De kans lijkt in ieder geval klein dat Dolberg dit jaar nog in actie komt. Trainer Michel heeft met Marcos Leonardo en Tolu Arokodare overigens nog twee andere spitsen tot zijn beschikking.
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Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
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