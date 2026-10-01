Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"

Kasper Dolberg komt voorlopig niet in actie, zo weet ook Mike Verweij inmiddels te melden op de website van de Telegraaf . De Deense centrumspits heeft een zware knieblessure opgelopen bij de nationale ploeg.

"De precieze schade in de knie van Kasper Dolberg is nog niet bekend", benadrukt Verweij. "Maar Ajax vreest dat de blessure ernstig is en houdt er rekening mee dat de spits lang aan de kant staat. Dat melden bronnen rondom de Deense nationale ploeg", vervolgt hij.

"De 28-jarige Dolberg is nog in Denemarken, waar hij de blessure tijdens een training met de nationale ploeg opliep. De Deen moet nog verder worden onderzocht, maar dat kan pas als het vocht uit het gewricht is verdwenen. Daarna kan de precieze diagnose worden gesteld", legt Verweij uit.