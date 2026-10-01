Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"

Niek
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg komt voorlopig niet in actie, zo weet ook Mike Verweij inmiddels te melden op de website van de Telegraaf. De Deense centrumspits heeft een zware knieblessure opgelopen bij de nationale ploeg. 

"De precieze schade in de knie van Kasper Dolberg is nog niet bekend", benadrukt Verweij. "Maar Ajax vreest dat de blessure ernstig is en houdt er rekening mee dat de spits lang aan de kant staat. Dat melden bronnen rondom de Deense nationale ploeg", vervolgt hij.

"De 28-jarige Dolberg is nog in Denemarken, waar hij de blessure tijdens een training met de nationale ploeg opliep. De Deen moet nog verder worden onderzocht, maar dat kan pas als het vocht uit het gewricht is verdwenen. Daarna kan de precieze diagnose worden gesteld", legt Verweij uit. 

Bondscoach Brian Riemer gaf eerder deze week een weinig hoopvol signaal af. "Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig", sprak hij tegenover Tipsbladet. "Sinds we maandag zijn aangekomen, hebben we alweer vijf spelers naar huis moeten sturen. Bij één van hen (Dolberg, red.) lag de knie er eigenlijk volledig uit", aldus Riemer.

De kans is daardoor aanwezig dat het om een kruisbandblessure gaat. In dat geval staat de 29-jarige aanvaller een revalidatie van 9 tot 12 maanden te wachten, hoewel sommige spelers ook eerder op het veld terugkeren. De kans lijkt in ieder geval klein dat Dolberg dit jaar nog in actie komt. Trainer Michel heeft met Marcos Leonardo en Tolu Arokodare overigens nog twee andere spitsen tot zijn beschikking. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Winston Bogarde bij Jong Oranje

Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"

0
Hedwiges Maduro

Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"

Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"

Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"

Wim Kieft deelt compliment uit: "Hij moest bij Ajax blijven"

Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"

Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"

'Vermoedelijke opstelling Oranje: Xavi voert 2 wijzigingen door'

Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws