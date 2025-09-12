AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Kasper Dolberg had keuze genoeg: "De rest maakte niet meer uit"

Max
bron: De Telegraaf
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg hoefde niet lang na te denken over zijn terugkeer naar Ajax. De spits had echter ook meer, lucratievere, aanbiedingen op zak. 

Dolberg had zijn zinnen al snel gezet op een terugkeer naar Amsterdam. "Ik wilde terug naar huis, omdat het Ajax is. En omdat Ajax altijd iets speciaals voor me zal zijn", vertelt hij aan de Telegraaf. "Ik ken de club, weet hoe bijzonder die is en hoe fijn het hier is. En het was het juiste moment om het te doen. Nadat ik de kans kreeg, heb ik geen enkele twijfel gekend."

Het duurde tot de laatste uren van de transferperiode voordat Ajax en Anderlecht een akkoord bereikten over een transfer van tien miljoen euro, terwijl er ook interesse was uit Griekenland, Saoedi-Arabië en Amerika. De Deense spits kende echter geen enkele twijfel. "Dat was een heel makkelijke beslissing, want ik wilde naar Ajax en de rest maakte niet meer uit”, besluit Dolberg. 

Kasper Dolberg
