Kasper Dolberg: "Heb de club gevraagd de transfer toe te staan"

Kasper Dolberg is weer terug op het oude nest. De Deense spits is van RSC Anderlecht overgekomen naar Ajax en spreekt nog altijd enthousiast over zijn vorige werkgever

"Nee, we hebben niet samen een prijs gewonnen. Wat had ik dat moment graag gedeeld. Maar we deelden nog veel meer", wordt de liefde van Dolberg voor RSC Anderlecht geciteerd door Voetbal International. "Passie. Wederzijds respect. Een stad voor mijn familie. Mijn dochtertjes zijn hier geboren. Brussel zal altijd speciaal voor ons blijven."

"Laat in de transferperiode deed zich een kans voor om terug te keren naar Ajax. Ik heb de club gevraagd de transfer toe te staan. Ik kon deze kans om terug te keren gewoon niet laten liggen. Om naar huis te gaan. Ik ben Anderlecht erg dankbaar dat het me deze transfer heeft gegund. Het toont het wederzijdse respect dat we de afgelopen twee jaar voor elkaar hebben gehad", aldus Dolberg.