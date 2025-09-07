"Kasper Dolberg kan ook bij Ajax weer een scoringsmachine zijn"

Kasper Dolberg is terug op vertrouwde grond. De Deense spits heeft Anderlecht achter zich gelaten om opnieuw het shirt van Ajax te dragen. In België laten ze hem met pijn in het hart vertrekken, vertelt RSCA-watcher Jurgen Geril van Het Nieuwsblad .

"We geven toe: wij hadden graag gehad dat Dolberg bij Anderlecht was gebleven. Een spits met zijn kwaliteiten vind je nu eenmaal niet zomaar. Een man met zijn droge humor ook niet", zegt Geril. Hij herinnert zich onder meer hoe Dolberg na een derby-doelpunt zijn treffer opdroeg "aan Monique, onze receptioniste." Een knipoog, maar eentje die de sfeer binnen de club positief beïnvloedde.

Volgens Geril is het vertrek voor Anderlecht een aderlating, maar ook een kans om anders te spelen. "Het snijdt Anderlecht zeker dat ze Dolberg hebben moeten laten gaan. Maar het was nu hét moment. De Brusselaars zijn ervan overtuigd dat een andere spits, misschien Luis Vazquez of een nieuwkomer, meer druk zal zetten en meer openingen zal creëren voor zijn ploeggenoten. De ploeg zou dan minder afhankelijk zijn van Dolberg."

Voor Ajax ziet Geril juist volop perspectief. "We zullen zien. Als de Deen bij Ajax in een dominant team met goeie combinaties belandt en zich op zijn gemak voelt in Amsterdam, zal hij daar ook een scoringsmachine zijn. Eén tip voor de Hollandse collega's: niet te veel over voetbal vragen."