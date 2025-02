'Kasper Dolberg kan recordtransfer opleveren bij Anderlecht'

In zijn eerste dienstjaar imponeerde Dolberg direct en vond hij in 42 optredens in totaal 15 keer het net en gaf hij 5 assists. Nu doet hij het zelfs nog beter. Hij scoorde al twintigmaal, ook was hij twee keer aangever. Dit deed hij in slechts 35 duels.

Volgens Belgische media kan de spits rekenen op veel belangstelling, waar Besiktas het meest concreet is. De Turkse topclub zou Dolberg graag halen om Ciro Immobile te vervangen, die mogelijk alweer voor een vertrek staat. De waarde van Dolberg ligt rond de 15 miljoen, wat 4 miljoen meer is dan Besiktas neerlegde voor Moatasem Al-Musrati. Daarmee kunnen de Turken hun eigen record verbreken.