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Kasper Dolberg krijgt na jaar afwezigheid verrassende uitnodiging

Joram
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg is weer terug bij de Deense nationale ploeg. De 28-jarige aanvaller van Ajax maakt na ongeveer een jaar zijn rentree in de selectie. Bondscoach Brian Riemer heeft hem opgenomen in de groep voor de komende Nations League-wedstrijden.

De laatste interland van Dolberg dateert van september vorig jaar. Destijds kwam hij in actie tegen Schotland in de WK-kwalificatie. Sindsdien ontbrak de spits bij Denemarken. Zijn beperkte productie bij Ajax speelde daarbij een rol.

Ook bij Ajax is zijn situatie dit seizoen veranderd. Door de komst van Tolu Arokodare en Marcos Leonardo is Dolberg niet langer verzekerd van een basisplaats. Toch liet hij zich onlangs nog gelden. Als invaller wist hij te scoren tegen Fortuna Sittard.

Die treffer lijkt voldoende te zijn geweest om Riemer opnieuw te overtuigen. Dolberg krijgt daardoor na een jaar afwezigheid weer de kans om zich bij Denemarken te laten zien.

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