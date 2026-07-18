Kasper Dolberg lijkt op tijd fit voor Europees voorronde-duel
Kasper Dolberg lijkt op tijd fit te zijn voor het tweeluik met het Servische Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Volgens De Telegraaf heeft de Deense spits de groepstraining inmiddels hervat, wat wijst op een voorspoedig herstel.
Terwijl Ajax de komst van Marcos Leonardo afrondt, krijgt de club ook op sportief vlak een positieve impuls met de terugkeer van Dolberg. Het papierwerk rond de 23-jarige Braziliaanse aanvaller is inmiddels afgerond en zijn transfer naar Amsterdam is officieel bevestigd.
Dolberg wordt ondertussen in verband gebracht met een mogelijke overstap naar FC Midtjylland, maar de Deense aanvaller ligt nog altijd vast bij Ajax. Voorlopig kan Míchel dus opnieuw beschikken over de spits, die mogelijk direct inzetbaar is in de Europese voorrondes. Ajax komt donderdagavond in actie in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina.
Leonardo is bezig in Brazilië om zijn werkvergunning rond te krijgen. "Dat kan vandaag nog gebeuren, waardoor Ajax goede hoop heeft dat Leonardo donderdag in de voorronde van de Conference League tegen Vojvodina al in actie kan komen. Mocht dat niet lukken, dan is er geen man overboord, omdat Kasper Dolberg de training weer heeft hervat en op tijd fit lijkt", aldus De Telegraaf.
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