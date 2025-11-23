Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Kasper Dolberg looft teamgenoot: "Gaat nog wel vaker gebeuren"

Max
ESPN
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg

Kasper Dolberg maakte zaterdagavond zijn eerste doelpunt na zijn terugkeer bij Ajax. Het was tegen Excelsior (1-2) echter niet genoeg voor een resultaat. 

Ajax stelde opnieuw teleur en leed een historische nederlaag. "Op dit moment is het heel moeilijk. We moeten hieruit komen, maar dat is echt aan ons. Dit soort wedstrijden moeten we winnen", vertelt Dolberg na afloop bij ESPN. "Je hoeft niet het mooiste voetbal ooit te spelen, maar je moet het duel wel over de streep trekken en punten halen. Dat lukt ons op dit moment niet."

Dolberg stond tegen Excelsior in het veld mét concurrent Wout Weghorst. "Dat gaat nog wel vaker gebeuren", verwacht de Deense spits. "Ik stond helemaal vrij bij die goal en dat kwam ook door Wout. Hij zorgde voor de chaos. Ik weet zeker dat het niet de laatste keer gaat zijn dat we samenspelen."

Peter Bosz in Breda

Bosz brengt bezoek aan Nouri: "Het was moeilijk hem zo te zien"

Kenneth Taylor

Ajax zoekt verklaring na nederlaag: "Dit is klote voor iedereen"

Kasper Dolberg Wout Weghorst
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
