Kasper Dolberg looft teamgenoot: "Gaat nog wel vaker gebeuren"

Ajax stelde opnieuw teleur en leed een historische nederlaag. "Op dit moment is het heel moeilijk. We moeten hieruit komen, maar dat is echt aan ons. Dit soort wedstrijden moeten we winnen", vertelt Dolberg na afloop bij ESPN. "Je hoeft niet het mooiste voetbal ooit te spelen, maar je moet het duel wel over de streep trekken en punten halen. Dat lukt ons op dit moment niet."

Dolberg stond tegen Excelsior in het veld mét concurrent Wout Weghorst. "Dat gaat nog wel vaker gebeuren", verwacht de Deense spits. "Ik stond helemaal vrij bij die goal en dat kwam ook door Wout. Hij zorgde voor de chaos. Ik weet zeker dat het niet de laatste keer gaat zijn dat we samenspelen."