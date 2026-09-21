Kasper Dolberg noemt grootste verbeterpunt: "Dat wil de trainer"
Kasper Dolberg weet dat het beter moet bij Ajax. Hoofdtrainer Míchel Sánchez eist meer agressiviteit van de Deense aanvaller, zowel met, als zonder bal. En Dolberg geeft zijn trainer gelijk.
"De trainer wil dat ik agressiever ben in de box. Dat is zijn grootste punt", vertelt Dolberg in Voetbal International. "Hij ziet wat ik kan doen met de bal, en in het combinatiespel. Maar in de box wil hij dat ik meer doelpunten maak en agressiever ben. Dat is waar we het meest over hebben."
En daar kan de Deense spits zich wel in vinden. "Ja, zeker. Ik denk dat mijn kwaliteiten vrij duidelijk zijn, ik ben een spits die betrokken wil zijn in het spel, en in dat gedeelte van de job voel ik me heel comfortabel", gaat Dolberg verder. "Maar ik moet meer scoren."
In die zin leert hij ook van zijn nieuwe concurrenten. "Tolu heeft dat: hij wil in de box zijn, hij is daar echt een specialist in het positioneren en het timen. Dat is ook iets waar we over praten op de training. Over situaties die gebeuren in de wedstrijd. Ik heb een goede relatie met hen allebei", aldus Dolberg.
Kasper Dolberg noemt grootste verbeterpunt: "Dat wil de trainer"
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