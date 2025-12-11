Kasper Dolberg nog niet overtuigd: "Het is moeilijk te zeggen"

Kasper Dolberg hoopt aankomende zondag tijdens De Klassieker minimaal zestig minuten voor Ajax te kunnen spelen. De Deense aanvaller stond woensdagavond tegen FK Qarabag (2-4 winst) voor het eerst sinds een langdurige buikblessure in de basis bij de Amsterdammers en merkt dat zijn conditie steeds beter wordt.

Tegen Qarabag scoorde Dolberg de gelijkmaker. Na afloop vertelt hij zijn ervaring aan ESPN: "Dit voelt heel goed. Dit hadden we nodig. Wat een manier om het te doen ook. Het was niet altijd even goed en aantrekkelijk, maar het was een echte teamprestatie. We hebben laten zien dat we een team zijn vandaag."

Het was voor Ajax de derde overwinning op rij, na zeges op Fortuna Sittard en FC Groningen. Dolberg denkt dat het team vooruitgang boekt: "Ik denk dat we flink aan het groeien zijn. We helpen elkaar, willen het beste voor elkaar en dat kun je zien, denk ik. We zien eruit als een team, ook vandaag als het lastig was."

In Azerbeidzjan stond Dolberg ruim een uur op het veld, waarna hij na 65 minuten werd gewisseld voor Don-Angelo Konadu. Over zijn kansen om zondag minimaal zestig minuten tegen Feyenoord te spelen zegt hij: "Ik hoop het. Het is moeilijk te zeggen. Toen ik eruit ging vandaag, voelde ik dat mijn lichaam zo veel minuten nog niet gewend is. Maar het is allemaal goed."