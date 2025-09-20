Kasper Dolberg onthult hobby: "Daar haal ik veel voldoening uit"

Ajax-spits Kasper Dolberg vindt het leuk om kasten te bouwen voor zijn kinderen, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De 27-jarige spits haalt veel voldoening uit het bedenken van oplossingen wanneer hij tijdens het bouwen tegen problemen aanloopt.

"Ik hou van dingen bouwen", zegt Dolberg tegen het Algemeen Dagblad. "Als kleine jongen was ik al gek op lego. Nu geniet ik bijvoorbeeld van het bouwen van kasten voor de kinderen. Het is concreet en er is altijd een oplossing als je in de knoop komt. Die vinden, daar haal ik veel voldoening uit."

De Deense international verblijft nu zonder zijn vrouw en dochters in een hotel, maar kan het voetbal goed van zich afzetten als hij thuiskomt. "Als ik thuiskom, lees je het resultaat zelden van me af", zegt de Ajax-spits.

"Dat is denk ik iets natuurlijks. De kinderen boeit het niet en het hoeft ze dus ook niet te beïnvloeden. Zo ben ik gewoon, al haat ik het van binnen om te verliezen. Ik vond Brussel geweldig. Mijn vrouw wilde wellicht zelfs blijven, maar ik ken Amsterdam. Het is mooier, een andere cultuur ook", aldus Dolberg.