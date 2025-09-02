'Kasper Dolberg-transfer dichtbij': "Het papierwerk komt goed"

Het lijkt er steeds sterker op dat Kasper Dolberg de nieuwe spits van Ajax wordt. De Amsterdammers bereikten al een akkoord met zowel de speler als met RSC Anderlecht en ook het papierwerk lijkt op tijd geregeld te zijn.

Zo meldt Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International op X, het voormalige Twitter. "Papierwerk Kasper Dolberg komt goed", schrijft hij. Dat zou betekenen dat Dolberg in Amsterdam de concurrentiestrijd aan kan gaan met Wout Weghorst.

De Amsterdammers zochten een nieuwe spits nadat de club Brian Brobbey liet vertrekken. Hij tekende bij het Engelse Sunderland en komt daar een oude bekende tegen. Ook Bertrand Traoré is naar de Premier League-club vertrokken.