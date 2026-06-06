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Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen

Stefan
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg werd in de zomer van 2025 voor zo'n 10 miljoen euro teruggehaald door Ajax. Heel gelukkig is zijn terugkeer echter nog niet en dat is terug te zien in zijn geschatte waarde.

Begin december 2025 werd Dolberg voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Ajax door Transfermarkt getaxeerd. Destijds werd hij geschat op een transferwaarde van zo'n 12 miljoen euro, maar daar is ongeveer een half jaar later een stuk minder van over. Eind mei werd Dolberg namelijk geschat op een marktwaarde van 'slechts' 7 miljoen euro. 

Sinds zijn terugkeer was Dolberg niet het hele seizoen fit. Wout Weghorst kreeg enkele malen ook simpelweg de voorkeur boven de Deen, die het voorbije seizoen tot 2.066 speelminuten kwam in 39 officiële wedstrijden. Hierin scoorde hij tien keer en gaf hij drie assists.

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