'Kayden Wolff vertrekt bij Ajax en maakt binnenlandse overstap'
FC Volendam onderzoekt de mogelijkheden om Kayden Wolff terug naar de club te halen. Volgens Voetbal International journalist Tim van Duijn zijn de Noord-Hollanders daarover in overleg met Ajax. De twintigjarige vleugelaanvaller staat in Amsterdam nog tot de zomer van 2028 onder contract. Ajax zou bij een eventuele transfer vooral waarde hechten aan een aanzienlijk doorverkooppercentage.
Wolff maakte in 2021 de overstap van de jeugdopleiding van FC Volendam naar Ajax. Sindsdien doorliep de rechtsbenige buitenspeler meerdere jeugdteams en behoort hij sinds de zomer van 2024 tot de selectie van Jong Ajax. Voor het beloftenteam kwam hij inmiddels 49 keer in actie.
De onderhandelingen lijken in lijn te liggen met de recente transfer van Nick Verschuren naar Sparta Rotterdam. Ajax stemde destijds in met een bescheiden transfersom, maar verzekerde zich van een fors percentage bij een toekomstige doorverkoop. Of de Amsterdammers voor Wolff een vergelijkbare constructie nastreven en welk bedrag zij verlangen, is vooralsnog niet bekend.
De viervoudig international van Oranje Onder 18 kan daarmee de volgende versterking van FC Volendam worden, na de eerdere komst van onder anderen Nick Doodeman en Daan Huisman. De club lijkt bovendien over extra financiële ruimte te beschikken, aangezien op korte termijn een miljoenenbedrag wordt verwacht uit de aanstaande transfer van Kayne van Oevelen naar Ipswich Town.
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