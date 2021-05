Geschreven door Jordi Baas 23 mei 2021 om 12:05

Ajax1.nl heeft alle keepers die op dit moment bij Ajax onder contract staan voor je op een rijtje gezet.

Maarten Stekelenburg

Geboortejaar: 1983

Team: Ajax 1

Contract tot: 1 juli 2022

De doelman speelde in het verleden ook al jaren voor Ajax, voordat hij de stap naar het buitenland maakte. Na avonturen bij onder andere AS Roma en Everton is hij nu weer terug in Amsterdam. De routinier speelde de afgelopen jaren niet tot nauwelijks wedstrijden, maar laat bij Ajax zien dat hij nog altijd kan keepen.

Remko Pasveer

Geboortejaar: 1983

Team: Ajax 1

Contract tot: 1 juli 2023

Ajax heeft Pasveer transfervrij overgenomen van Vitesse. Hij zal in het seizoen 2021/2022 met Maarten Stekelenburg moeten uitvechten wie de eerste doelman wordt.

André Onana

Geboortjeaar: 1996

Team: Ajax 1

Contract tot: 1 juli 2022

André Onana was tot zijn schorsing de onbetwiste nummer 1 onder de lat. Sinds februari 2021 is hij echter geschorst vanwege het gebruik van een verboden middel.

Kjell Scherpen

Geboortejaar: 2000

Team: Ajax 1

Contract tot: 1 juli 2023

Kjell Scherpen werd op 23 april 2019 gepresenteerd en tekende een contract voor 4 jaar. De doelman kwam over van FC Emmen, waar hij op dat moment al de eerste doelman was. Afgelopen seizoen speelde hij vooral in Jong Ajax en dat lijkt ook komend seizoen het geval te zijn.

Dominik Kotarski

Geboortejaar: 2000

Team: Jong Ajax

Contract tot: 1 juli 2023

Kotarski werd door Ajax in de zomer van 2017 overgenomen van Dinamo Zagreb. Ajax lijkt in hem een groot talent te zien. Meteen toen hij 18 werd, werd zijn contract verlengd tot medio 2023. Daarmee is Kotarski de doelman die het langst vastligt in Amsterdam. Hij maakt zijn minuten bij Jong Ajax en zal wellicht af en toe aansluiten als vierde keeper bij Ajax 1.

Calvin Raatsie

Geboortejaar: 2002

Team: Ajax O19/Jong Ajax

Contract tot: 1 juli 2022

Calvin Raatsie werd vorig jaar door Ajax vastgelegd. De doelman maakte afgelopen seizoen zijn minuten in Ajax O19.

Charlie Setford

Geboortejaar: 2004

Team: Ajax O17

Contract tot: 1 juli 2023

De pas 16 jaar geworden Setford speelt al jaren in de jeugdopleiding van Ajax. Een maand na zijn zestiende verjaardag, mocht hij meteen zijn eerste contract tekenen bij de club.