Keeperskwestie bij Ajax besproken: "Zeker niet doen, dat is pokeren"

Het was een flinke aderlating voor Ajax donderdagavond, al in de eerste helft viel doelman Remko Pasveer geblesseerd uit. In Voetbalpraat op ESPN wordt de huidige keeperssituatie bij de Amsterdammers besproken.

"Ik denk dat Pasveer vooral in de coaching heel belangrijk is", begint Karim El Ahmadi. "Dat is zeker een aderlating. Vooral de komende wedstrijden, ze spelen nog tegen AZ en PSV."

Op het moment dat hij het veld moest verlaten, leek de goalie zichtbaar geëmotioneerd. "Dat was heel opvallend", stelt Sjoerd Mossou. "Maar daaruit kan je misschien wel concluderen dat het een zware blessure is, hij kent natuurijk zijn eigen lichaam het beste. Hij voelde dat meteen denk ik, tel dat op bij zijn leeftijd en het einde van het seizoen. Dat zou wel heel sneu voor hem zijn."

Mattheus is niet ingeschreven voor de Europa League, waardoor Jay Gorter die wedstrijd(en) hoogstwaarschijnlijk onder de lat gaat staan. "Gorter heeft het prima gedaan", begint Kees Luijckx. "Hij viel zeker niet door de mand, maar je wordt er wel zwakker op. Maar Mattheus in de competitie vond ik echt heel goed."

Moet daarom Gorter alsnog ritme op doen in de competitie? "Dat zou ik zeker niet doen, dat is pokeren", stelt Luijckx. "De titel is ook veel belangrijker", haakt Mossou in. "Europees is natuurlijk mooi meegenomen, maar ze stellen zich volledig in op de competitie denk ik."