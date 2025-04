'Keert De Ligt terug in Italië? Oud-Ajacied gelinkt aan topclub'

Matthijs de Ligt kan mogelijk terugkeren in Italië. Volgens Tuttomercatoweb denkt Internazionale aan de komst van de voormalig Ajacied, die momenteel bij Manchester United speelt.

De club uit Milaan zou De Ligt komend seizoen willen huren, met een optie tot koop als hij bevalt. De 25-jarige mandekker speelde dit seizoen 28 wedstrijden in de Premier League voor United, dat teleurstellend veertiende staat in de competitie. Wel staat de ploeg van De Ligt nog in de halve finale van de Europa League.

Een vertrek van de Nederlander zou United financieel goed uitkomen. De club mikt op de komst van Matheus Cunha, waarvoor ruim zestig miljoen euro op tafel moet worden gelegd. De Ligt kwam eerder al drie jaar uit voor Juventus en kent de Italiaanse competitie goed.