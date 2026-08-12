Keert Edson Álvarez terug bij Ajax? "Acht die kans niet zo groot"

Een terugkeer van Edson Álvarez naar Ajax lijkt deze zomer niet voor de hand te liggen. Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad verwacht niet dat de Mexicaan opnieuw in Amsterdam neerstrijkt. Ondertussen moet er bij Ajax nog behoorlijk wat gebeuren op de uitgaande transfermarkt.

In de AD Voetbalpodcast krijgt Inan de vraag of Álvarez, die momenteel nog onder contract staat bij West Ham United, terugkeert bij zijn oude club. "Ik acht die kans niet zo groot", is zijn duidelijke antwoord. Waar een rentree van Álvarez dus onwaarschijnlijk lijkt, verwacht Inan wel veel beweging rond andere spelers. "Als je het op een rijtje zet, zijn het er best veel. Van de keepers Heerkens en Reverson mag er eentje verhuurd worden. Gaaei, hij hoeft niet per se weg, heeft nog een contract voor twee jaar. Dit is dan wel het juiste moment om hem te verkopen, voordat hij zijn laatste contractjaar ingaat."

Ook centraal achterin is de selectie volgens de verslaggever behoorlijk ruim bezet. Ajax beschikt daar momenteel over zeven opties en zou nog zeker twee verdedigers willen laten vertrekken. Josip Sutalo, Ko Itakura en Ahmetcan Kaplan werden eerder al in verband gebracht met een transfer. Daarnaast lijkt Ajax nog te werken aan de komst van Jofre Torrents. Mocht de linksback daadwerkelijk overkomen, dan verwacht Inan dat Owen Wijndal vertrekt. "Dan heb je drie linksbacks. Het is dan het meest logisch dat Wijndal nog vertrekt. Er komt nog een zes bij. Wat gebeurt er dan met Regeer?"

Ook voorin moet er mogelijk ruimte worden gemaakt. "Ajax heeft twee spitsen gehaald, terwijl Dolberg er nog is. Edvardsen mag ook uitkijken naar een nieuwe club. Er zijn zo acht tot tien namen die nog in aanmerking komen voor een vertrek en daar is nog drie weken voor." De situatie rond Mika Godts kan vervolgens opnieuw voor beweging zorgen. Als de Belg naar Paris Saint-Germain vertrekt, wil trainer Míchel Sánchez volgens Inan twee buitenspelers met dribbel en diepgang toevoegen. "Op linksbuiten verwacht ik dat dat Noa Lang gaat worden", vertelt Inan. Voor de rechterkant heeft hij nog geen concrete naam. "Carrizo is eerder gehaald voor de rechtsbuitenpositie. Míchel gaf echter indirect aan dat hij er nog niet klaar voor is."