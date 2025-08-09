Kees Jansma: "Europees gezien kan Ajax wat versterking gebruiken"

Kees Jansma verwacht dat Ajax ook komend seizoen als tweede gaat eindigen in de Eredivisie. De journalist denkt dat Francesco Farioli afgelopen seizoen alles uit de selectie van de Amsterdammers heeft gehaald en is dan ook fan geworden van de Italiaanse hoofdtrainer.

"Dat mocht niet geloof ik, want: een driftig en eigenwijs mannetje langs de zijkant en het voetbal, tsja…", zegt Jansma in Voetbal International. "Maar goed, Ajax moest gewoon weer aan de punten komen. Daar was hij uitermate geschikt voor. Kwalitatief gezien had hij een veel minder elftal dan PSV, dus was het een normale eindklassering. Maar gezien het recente verleden van Ajax heeft hij een geweldige prestatie geleverd."

Volgens Jansma blijft ook komend seizoen de topdrie hetzelfde en de journalist is nieuwsgierig naar hoofdtrainer John Heitinga. "Ik ben heel benieuwd. Ik heb lang in een wat andere relatie met hem gezeten bij Oranje. Hij als speler, ik als perschef. Hij heeft zich hoe dan ook enorm ontwikkeld. Ik had destijds niet gedacht dat hij de persoonlijkheid zou hebben om deze club te gaan leiden."

"Maar hij heeft kennelijk indruk gemaakt bij Liverpool, onder Arne Slot", gaat hij verder. "Volgens mij is dat een heel aardige leerschool. Het is ieder geval een clubman, iemand die de club door en door kent. Dus in dat opzicht is het een goede keuze. Maar het punt is altijd maar weer: hoe hard en hoe lang wordt zo’n trainer gesteund? Ze vliegen er straks weer aan alle kanten uit. En dat is nou net niet wat je moet doen."

Jansma geeft aan dat er verdedigend nog wel wat problemen zijn bij de club. "Maar meer aanvallen dan vorig seizoen kán wel, zeker in de Eredivisie. Het zou raar zijn om dat niet te doen. Europees gezien kan Ajax nog wel wat versterking gebruiken. En ik ben benieuwd hoe ze de ervaring van Jordan Henderson gaan opvangen. Er werd hier en daar wat schamper gedaan over zijn komst, maar hij heeft zeker zijn waarde voor Ajax gehad. Dat soort ervaren krachten heb je echt nodig", aldus Jansma.