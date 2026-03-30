Kees Jansma klaar met talkshows: "Vind Johan Derksen vervelend"

Kees Jansma heeft zich nooit geërgerd aan Vandaag Inside en de dingen die men daar over hem zei. Wat Jansma echter niet meer doet, is aanschuiven bij talkshows. Zo vertelt Jansma, al deelnemende aan een podcast.

"Ik vind sommige dingen niet leuk, maar dat geldt voor alles wat ze doen. Ik ben geen kijker van Vandaag Inside. Dat vindt Johan Derksen altijd vervelend. Want ik kijk echt niet", zegt Jansma tegenover Sportnieuws.nl. "Maar ik ben ook een beetje talkshow-moe geworden. Zelf ga ik er ook nooit meer zitten omdat ik het wel gehad heb met iedereen die overal alles vanaf denkt te weten. Dat beheers ik zelf helemaal niet."

Robert Maaskant sluit zich daarbij aan: "Men vindt heel veel, maar heel weinig wordt feitelijk gezien." Jansma: "Daarvoor moet je echt kennis van zaken hebben. En veel mensen die aan tafels zitten bij talkshows, hebben hun kennis in de krant opgedaan of vanuit het NOS-journaal. Daar denken ze het een en ander uit te kunnen diepen. En dat is hun goed recht, maar daar geloof ik niet in."

Een specifiek incident zorgde ervoor dat Jansma de handdoek in de ring worp betreffende talkshows. "Ik doe het niet meer, al jaren niet meer. Dat is zo sinds een avond waarbij ik aanschoof bij OP1. Dan mag je aan het einde van de avond vijf minuten wat zeggen omdat het ook leuk is om sport erin te hebben."

"Toen zat daar een van de Roelvinkjes - ik weet niet welke - die zat naast Hugo de Jonge en Diederik Gommers. Toen ging Roelvink die jongens verbeteren. En toen dacht ik: dit moet ik niet doen, want ik heb de MAVO gedaan", vervolgt Jansma.

"Dus ik moet me goed realiseren dat ik weliswaar kennis uit de krant op doe, maar dat ik niet met deze mensen in discussie moet gaan. Dat vind ik nergens op slaan. En sindsdien heb ik besloten er niet meer te gaan zitten. Er zijn zoveel issues in deze tijd die vragen om aandacht en verdieping. En moet ik die dan geven? Dat lijkt mij niet", besluit Jansma nuchter.