Kees Jansma looft oud-Ajax-trainer: "Hij is de allerbeste geweest"

Kees Jansma werkte in zijn loopbaan met veel trainers samen. Recent nog met Dick Advocaat, maar ook met grote namen als Marco van Basten, Bert van Marwijk en Louis van Gaal. Over die laatste is Jansma bijzonder lovend. Jansma was jaren actief als perschef van Oranje en kreeg ook maken met Van Gaal.

Jansma heeft niets dan respect voor de trainer. Hij zag van dichtbij hoe nauwkeurig Van Gaal te werk ging. "Hij is echt de allerbeste geweest", zegt Jansma in De Maaskantine. "Hij is een perfectionist. Iemand die altijd alles van tevoren voorziet. Hij geeft spelers een enorme dosis zelfvertrouwen. Iedere speler, van nummer 23 tot 1 op de lijst, blind vertrouwen in heeft. Dat was echt Louis van Gaal."

Toch herkent Jansma ook een minder ideale kant van de trainer. "Hij was vervelend natuurlijk, dat vonden wij heel erg leuk en hebben we veel plezier van gehad. Maar als trainer, was hij ongekend." Als voorbeeld noemt Jansma het WK van 2014. "Tegen Mexico speelde Dirk Kuijt op maar liefst vijf posities. Alle vijf had Van Gaal van tevoren in een klein boekje opgeschreven en aan Kuijt laten zien. Dit zijn alle mogelijkheden voor jou vandaag, en hier moet je allemaal opletten", aldus Kees Jansma.