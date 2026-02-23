Het laatste Ajax Nieuws
Kees Kist lyrisch over Ajacied: "Ik geniet altijd van hem"
Kees Kist geniet in de zon Foto: © Pro Shots
Kees Kist is fan van Mika Godts. De vleugelaanvaller van Ajax was afgelopen weekend weer trefzeker tegen NEC (1-1).
Godts is dit seizoen de grote smaakmaker bij Ajax. "Bij Ajax geniet ik altijd van Mika Godts", laat Kist weten in de Telegraaf. "Die zorgde tegen NEC na een geweldige dribbel in de kleine ruimte voor de openingstreffer. Hij heeft alles."
Kist neemt de Belgische vleugelaanvaller, die dit seizoen in de competitie bij 21 doelpunten direct betrokken was, op in zijn Elftal van de Week, maar heeft nog wel een duidelijk verbeterpunt. "Alleen is zijn uitstraling soms negatief als hij niet goed of te weinig wordt aangespeeld. Dat moet veranderen", besluit de voormalig profvoetballer.
Laatste nieuws
"Ajax had hem beter kunnen houden, hij is sterker dan Sutalo"
Kieft wijst naar Ajax: "Dat geeft ook aan hoe zwak ze zijn"
Kees Kist lyrisch over Ajacied: "Ik geniet altijd van hem"
Henk Spaan prijst Ajacied: "Sano werd gaandeweg onzichtbaar"
PSV voorbeeld voor Ajax? "Die uitdaging lijkt te hoog gegrepen"
Perez bekritiseert Ajacied: "Je bent de één na slechtste club"
Van Hanegem kritisch op Ajacied: "Dat zal echt beter moeten"
Driessen tipt Jordi Cruijff: "Daar zit niemand op te wachten"
Vermeulen: "Geslaagde sollicitatie om trainer van Ajax te worden"
Telstar ontvangt boete voor eerbetoon aan overleden Ajax-fan Paddy
Meer nieuws
Ajax Vrouwen scoort niet in ware kraker tegen FC Twente Vrouwen
VIDEO | Dick Schreuder is woest in ArenA en gooit met waterfles
'Domper voor Alfred Schreuder: Anderlecht gaat doorschakelen'
Van Seumeren geïrriteerd door Ajax: "Word je helemaal gek van"
Fitz-Jim over mogelijke nieuwe Ajax-trainer: "Spelen leuk voetbal"
Westermann dankbaar voor reserverol bij Ajax: "Ik was gefrustreerd"
Marciano Vink gaf Ajacied tip: "Je moet veel egoïstischer worden"
Johan Derksen adviseert: "Ik denk dat Ajax wel iets aan hem heeft"
Grim realistisch: "We zijn niet echt aan ons spel toegekomen"
Bruggink pleit voor minuten Ajacied: "Kunnen hem goed gebruiken"
Ouder nieuws
Vink adviseert Ajax: "Hij is El Patron, zo'n type ontbeert ze"
Bruggink kritisch: "Ze missen een leider, types zoals Weghorst"
Chery: "Ik denk dat wij Ajax de hele wedstrijd gedomineerd hebben"
Fitz-Jim verliest duel na duel met NEC'er: "Ging niet heel goed"
Baas sneert naar journalist: "Vooral jullie zijn daarmee bezig"
Sano over misgelopen Ajax-transfer: "Transfers zijn altijd lastig"
Schreuder over woede na Ajax - NEC: "Dus daar was ik boos over"
Ajacied ziet komst Schreuder zitten: "Doet het heel goed, wie weet"
Grim verdedigt 'enorme fout': "Overal komen wij tekort, dus..."
Paes duidelijk: "Als Ajax zijnde moet je altijd van NEC winnen"
Video’s
Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"
Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"
Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"
Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"
Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"
Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"
El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"
0 reacties