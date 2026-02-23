Meldingen
Kees Kist lyrisch over Ajacied: "Ik geniet altijd van hem"

bron: De Telegraaf
Kees Kist geniet in de zon
Kees Kist geniet in de zon Foto: © Pro Shots

Kees Kist is fan van Mika Godts. De vleugelaanvaller van Ajax was afgelopen weekend weer trefzeker tegen NEC (1-1). 

Godts is dit seizoen de grote smaakmaker bij Ajax. "Bij Ajax geniet ik altijd van Mika Godts", laat Kist weten in de Telegraaf. "Die zorgde tegen NEC na een geweldige dribbel in de kleine ruimte voor de openingstreffer. Hij heeft alles."

Kist neemt de Belgische vleugelaanvaller, die dit seizoen in de competitie bij 21 doelpunten direct betrokken was, op in zijn Elftal van de Week, maar heeft nog wel een duidelijk verbeterpunt. "Alleen is zijn uitstraling soms negatief als hij niet goed of te weinig wordt aangespeeld. Dat moet veranderen", besluit de voormalig profvoetballer. 

