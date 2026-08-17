Kees Kist onder de indruk van Ajacied: "Die is echt heel goed"

Kees Kist zag hoe het duel tussen Ajax en SC Heerenveen eindigde in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers kwamen op een 2-0 voorsprong, maar gaven deze in de tweede helft ook weer weg. Kist heeft van beide ploegen een speler opgesteld in zijn Elftal van de Week.

"Ondanks het gelijkspel van Ajax tegen Heerenveen kies ik voor Aaron Bouwman centraal in de defensie", oordeelt Kist in De Telegraaf. "Die is echt heel goed. Je hebt verdedigers die er blind ingaan. Bouwman kan geweldig anticiperen. Hij ziet waar het gevaar dreigt en staat er al als de bal er komt."

De oud-topscorer heeft ook SC Heerenvener Jacob Trenskow opgesteld. "Dat Trenskow nog bij Heerenveen speelt, is een wonder. Tegen Ajax zorgde hij op slag van rust voor de aansluitingstreffer. Hij was ook betrokken bij de aanval waaruit de gelijkmaker van Rivera voortkwam. Trenskow is een snelle, beweeglijke en heel goede linkspoot", aldus Kist.