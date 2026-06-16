Kees Kist vol lof over oud-Ajacied: "Groot fan van deze gozer"

Kees Kist heeft met veel aandacht naar het Nederlands elftal tegen Japan gekeken. Een aantal spelers vielen hem daarin op, zo ook oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch. Eerstgenoemde krijgt een 6,5.

"Ik ben een groot fan van deze gozer. Hij kan alles, versnellen, de bal vasthouden, in de verdediging spelen. Maar ik wil De Jong dieper zien spelen", opent Kees Kist in De Telegraaf. "Niet met de punt naar achteren maar naar voren op het middenveld."

"Nu komt hij steeds de bal ophalen bij verdedigers die niet onder druk staan. Hij moet dichter bij de aanvallers zijn!", meent hij. "Daar kan hij dezelfde acties maken, zichzelf vrijspelen en een man voor de keeper zetten. Of zelf schieten, want hij gunt veel te vaak een ander de franje. De Jong moet dichter bij de zestien gaan spelen."