AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kees Kwakman: "Dat is niet goed genoeg voor Ajax 1 op dit moment"

Niek
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV en Kees Kwakman heeft genoten van de invalbeurt van Oscar Gloukh. De voormalig profvoetballer zag dat de vervanger van Kasper Dolberg een uitstekende indruk maakte in het Philips Stadion.  

"Gloukh draaide echt de wedstrijd voor Ajax in aanvallend opzicht", sprak hij bij Dit Was Het Weekend. "Dolberg hebben we totaal niet gezien en Heitinga bracht Gloukh als valse spits, maar daar heeft hij niet echt gelopen. Hij trok het spel naar zich toe. PSV had er moeite mee dat hij de spitspositie vrij liet", aldus Kwakman, die zag dat Gloukh maar liefst 42 balcontacten had.

Kasper Dolberg raakte de bal slechts 16 keer aan in de eerste helft. "Dat was wel het verschil, waardoor Ajax het spel meer naar zich toetrok", blikt hij terug. "We hebben een Gloukh gezien, waarvan van tevoren al werd gedacht: hé, dat is een goede speler voor Ajax. Hij heeft in ieder geval aangetoond dat hij centraal op het veld moet spelen. Dat is gewoon zijn positie."

Kenneth Perez denkt overigens niet dat Gloukh in de spits blijft staan. "Noodgedwongen moest je iets doen en nu viel het goed, maar dat is een momentopname", benadrukt hij. "Als je zo begint, hoor je weer klachten: er staat niemand in de spits wanneer we moeten afwerken. Het zorgt voor een andere dynamiek, een ander soort spel", constateert Perez.

"Deze wedstrijd leende zich ervoor, maar deze jongen zal nooit in de spits blijven staan", voorspelt Perez. Kwakman is het met zijn collega eens, maar is ook benieuwd naar de opstelling tijdens de wedstrijd Ajax - NAC. "Maar dan kom je bij Konadu uit en dat is niet goed genoeg voor Ajax 1 op dit moment", besluit de analyticus. 

Gerelateerd:
Henk Spaan

Henk Spaan bekritiseert twee Ajax-spelers: "Was ronduit slecht"

0
Hakim Ziyech

'Hakim Ziyech staat voor opmerkelijke rentree in de Eredivisie'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 FC Groningen 6 3 12
4 Ajax 5 6 11
5 AZ 4 5 10
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 5 8 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd