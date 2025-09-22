Kees Kwakman: "Dat is niet goed genoeg voor Ajax 1 op dit moment"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV en Kees Kwakman heeft genoten van de invalbeurt van Oscar Gloukh. De voormalig profvoetballer zag dat de vervanger van Kasper Dolberg een uitstekende indruk maakte in het Philips Stadion.

"Gloukh draaide echt de wedstrijd voor Ajax in aanvallend opzicht", sprak hij bij Dit Was Het Weekend. "Dolberg hebben we totaal niet gezien en Heitinga bracht Gloukh als valse spits, maar daar heeft hij niet echt gelopen. Hij trok het spel naar zich toe. PSV had er moeite mee dat hij de spitspositie vrij liet", aldus Kwakman, die zag dat Gloukh maar liefst 42 balcontacten had.

Kasper Dolberg raakte de bal slechts 16 keer aan in de eerste helft. "Dat was wel het verschil, waardoor Ajax het spel meer naar zich toetrok", blikt hij terug. "We hebben een Gloukh gezien, waarvan van tevoren al werd gedacht: hé, dat is een goede speler voor Ajax. Hij heeft in ieder geval aangetoond dat hij centraal op het veld moet spelen. Dat is gewoon zijn positie."

Kenneth Perez denkt overigens niet dat Gloukh in de spits blijft staan. "Noodgedwongen moest je iets doen en nu viel het goed, maar dat is een momentopname", benadrukt hij. "Als je zo begint, hoor je weer klachten: er staat niemand in de spits wanneer we moeten afwerken. Het zorgt voor een andere dynamiek, een ander soort spel", constateert Perez.

"Deze wedstrijd leende zich ervoor, maar deze jongen zal nooit in de spits blijven staan", voorspelt Perez. Kwakman is het met zijn collega eens, maar is ook benieuwd naar de opstelling tijdens de wedstrijd Ajax - NAC. "Maar dan kom je bij Konadu uit en dat is niet goed genoeg voor Ajax 1 op dit moment", besluit de analyticus.