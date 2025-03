Kees Kwakman kritisch: "Hij had nog gewoon bij Ajax kunnen lopen"

Anass Salah-Eddine maakt onlangs de overstap van FC Twente naar AS Roma. De 23-jarige verdediger speelde eerst bij Ajax, al kwam hij meer in actie voor Jong Ajax. Oud-voetballer Urby Emanuelson maakte Salah-Eddine mee in Amsterdam. Had hij verwacht dat de verdediger nu bij een AS Roma zou spelen.

"Ja en nee", begint Emanuelson bij Tekengeld. "Hij is ook gewoon een hele goede voetballer. De stap naar FC Twente heeft hem heel erg goed gedaan. Hij heeft zich daar goed staande gehouden en hij heeft ook laten zien dat hij kan verdedigen. Bij Ajax was daar best wel wat kritiek op. Daar twijfelde ze of het een verdediger of een middenvelder was. Maar hij heeft bij FC Twente de linksbackpositie echt omarmd. Hij heeft daar een enorme ontwikkeling gemaakt, waardoor hij deze stap kon maken naar Rome."

Emeanuelson maakte Salah-Eddine dus mee in de jeugd van Ajax. "Hij had het heel erg moeilijk bij Ajax. Hij wist gewoon niet waar hij aan toe was, en voelde zich ook niet echt gesteund. Hij was ook gewoon te goed om zijn wedstrijden te spelen bij Jong Ajax. Uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt voor FC Twente. Je ziet wat er van is gekomen."

Kees Kwakman denkt dat Salah-Eddine nu nog steeds bij Ajax had kunnen spelen. "Hij zat in een mindere periode, met Maurice Steijn en Sven Mislintat. Stel je voor dat hij nu bij Ajax had gezeten, met Francesco Farioli. Die heeft alle spelers opgelapt. Kijk naar spelers als Baas en Fitz-Jim. Daar had Salah-Eddine nu ook gewoon kunnen lopen. Dat is net de pech die hij heeft gehad, maar dat is ook pech voor Ajax. Die hadden dan nu gewoon een prima linksback gehad, naast Hato", aldus Kees Kwakman.