Kees Kwakman kritisch op Ajacied: "Als je zo'n grote aankoop bent..."

"Garcia kiest natuurlijk voor Weghorst, Dolberg zit al langer met zijn fitheid te klooien", begint Kwakman voorafgaand aan het duel tussen NAC en Ajax, als bekend is dat de Deen opnieuw op de bank begint. "Weghorst was tegen Heracles echt heel goed en had met en zonder de bal veel impact. Dit is gewoon een logische keuze."

"Hij kijkt naar wat je kan brengen qua arbeid", gaat de Volendamse analist verder. "Dat liet hij ook al zien bij Jong Ajax. Ze hadden de laatste twee weken geen wedstrijd. Dan moet je gas geven, maar dat kan Dolberg blijkbaar helemaal niet opbrengen."

"Ik zag ook de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Volendam vorige week. Dat zijn moeilijke wedstrijden, maar hij liet niet bepaald zien dat hij wil spelen. Als je zo'n grote aankoop bent, mag je natuurlijk wel iets brengen en energie leveren. Dat doet Weghorst veel beter", aldus Kwakman.