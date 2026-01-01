Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

"Dat zijn er twee. Onder andere Virgil van Dijk bij FC Groningen. Maar de beste? Dan ga ik toch voor Dusan Tadic", zegt Kwakman bij VoetbalTijd. "Als je het hebt over de mentaliteit van een speler… daar kwam bij Tadic geen einde aan. Die deed er echt alles voor. Hij heeft dezelfde mentaliteit als Cristiano Ronaldo. Dat is echt ongelofelijk, niet normaal. Het is ook niet voor niets dat hij vrijwel nooit geblesseerd is. Hij heeft ooit één Champions League-wedstrijd van Ajax gemist door een blessure."

"Hij was echt een inspiratie voor de groep. Een ongelofelijke winnaar, en buiten het veld ook een ontzettend aardige vent. Ik kon heel goed met hem. Hij heeft uiteindelijk een prachtige loopbaan gehad, met als hoogtepunt die wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. Daar speelde hij de wedstrijd van zijn leven. Het was ongelofelijk hoe goed hij toen als spits was. Daar mogen Groningen en FC Twente ook trots op zijn, dat zij zo’n speler hebben gehad", aldus Kwakman over Dusan Tadic.