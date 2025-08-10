TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kees Kwakman velt hard oordeel: "Dat is geen spits voor Ajax 1"

Bjorn
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © BSR Agency

Kees Kwaman heeft de huidige selectie van Ajax onder de loep genomen. De analist ziet dat de Amsterdammers nog versterkingen kunnen gebruiken.

"Ze hebben nu wel Itakura. Die was wel nodig. Er was een centrale verdediger nodig", vertelt Kwakman bij NH Radio Sportcafé. "Linksback is er misschien ook nog wat nodig, daar hebben ze alleen Wijndal, al doet hij het wel goed in de voorbereiding. Hato is weg daar. Ze gaan waarschijnlijk met Regeer als rechtsback starten. Dat is ook geen echte rechtsback, maar Heitinga kiest voor het voetbal."

Kwakman richt zich daarna op de spitspositie bij Ajax, waar Heitinga voorlopig een keuze moet maken tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst. "Ik denk dat Weghorst in de spits gaat staan tegen Telstar. Brobbey was ook licht geblesseerd. Ajax wil Brobbey natuurlijk nog wel verkopen, dan is het de afweging of je hem in de etalage gaat zetten deze potjes. Maar ik denk dat geïnteresseerde clubs wel weten wie Brobbey is; het gaat niet om een paar potjes. Als ze (Ajax, red.) Brobbey niet verkopen kunnen ze geen nieuwe spelers halen, dus dat willen ze."

Mocht Brobbey verkocht worden, dan adviseert Kwakman de club om nog een spits aan te trekken. Volgens de oud-prof speelt er bij de jeugd van de Amsterdammers momenteel geen spits die aan kan sluiten bij het eerste elftal. "Ze hebben Don-Angelo Konadu rondlopen, maar dat is geen spits voor Ajax 1. Dus moeten ze nog een jonge spits gaan kopen."

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fans laten zich horen in de Johan Cruijff Arena

Ajax treft Telstar in Amsterdam: BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Carlos Forbs

Club Brugge hoopt op Carlos Forbs: "Hij kan het verschil maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Fortuna Sittard 1 0 1
3 NEC Nijmegen 0 0 0
4 FC Twente 0 0 0
5 Ajax 0 0 0
6 NAC Breda 0 0 0
7 PSV 0 0 0
8 FC Utrecht 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd