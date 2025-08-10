Kees Kwakman velt hard oordeel: "Dat is geen spits voor Ajax 1"

"Ze hebben nu wel Itakura. Die was wel nodig. Er was een centrale verdediger nodig", vertelt Kwakman bij NH Radio Sportcafé. "Linksback is er misschien ook nog wat nodig, daar hebben ze alleen Wijndal, al doet hij het wel goed in de voorbereiding. Hato is weg daar. Ze gaan waarschijnlijk met Regeer als rechtsback starten. Dat is ook geen echte rechtsback, maar Heitinga kiest voor het voetbal."

Kwakman richt zich daarna op de spitspositie bij Ajax, waar Heitinga voorlopig een keuze moet maken tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst. "Ik denk dat Weghorst in de spits gaat staan tegen Telstar. Brobbey was ook licht geblesseerd. Ajax wil Brobbey natuurlijk nog wel verkopen, dan is het de afweging of je hem in de etalage gaat zetten deze potjes. Maar ik denk dat geïnteresseerde clubs wel weten wie Brobbey is; het gaat niet om een paar potjes. Als ze (Ajax, red.) Brobbey niet verkopen kunnen ze geen nieuwe spelers halen, dus dat willen ze."

Mocht Brobbey verkocht worden, dan adviseert Kwakman de club om nog een spits aan te trekken. Volgens de oud-prof speelt er bij de jeugd van de Amsterdammers momenteel geen spits die aan kan sluiten bij het eerste elftal. "Ze hebben Don-Angelo Konadu rondlopen, maar dat is geen spits voor Ajax 1. Dus moeten ze nog een jonge spits gaan kopen."