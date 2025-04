Kees Kwakman verbaasd: "Bij Ajax hebben we daar niks van gezien"

Olympique Lyon en Manchester United speelden in de kwartfinale van de Europa League tegen elkaar. Deze wedstrijd kwam bij Voetbalpraat uitgebreid aan bod, vanwege de Nederlandse tintjes en een oud-Ajacied.

Georges Mikautadze liet bij Ajax niet veel zien, maar bij Lyon wist hij dit seizoen al veelvuldig het doel te vinden. "Ik zag op een gegeven moment een actie op links en ik vroeg: wie is dat nou? Jullie zeiden dat het Mikautadze was en ik dacht: Dit kan niet waar zijn", zei Kees Kwakman lachend bij ESPN.

"We hebben hem op het EK natuurlijk al goed zien spelen, maar nu zag ik echt een actie van hem dat ik dacht: wauw", vervolgt Kwakman, die niet snapt wat er in Amsterdam zo verkeerd voor hem ging. "Bij Ajax hebben we daar niks van gezien, al lag dat niet alleen aan hem."