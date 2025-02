Kees Kwakman weerlegt 'lucky Ajax' claim: "Het is geen mazzel"

"Het is ongelooflijk", reageert Kwakman bij ESPN. "Ik liep hier (Johan Cruijff ArenA, red.) naar beneden, en toen hoorde ik iemand zeggen: 'Als je dit in oktober had voorspeld, was je opgeborgen.' Dat klopt. Waar Ajax vandaan komt... Het is een wereldprestatie van Farioli", zegt hij.

Kwakman vindt het onterecht dat Ajax gezien wordt als een mazzelploeg. "Dat is het niet alleen. Het is hoe ze staan, hoe ze spelen, de manier van wisselen. Farioli betrekt iedereen erbij. Het is geen mazzel, al zit het soms ook even mee, maar misschien dwingen ze dat juist af."

Dat Farioli ook positief blijft na slechte wedstrijden gaat er echter minder goed in. "Soms praat hij wel eens wedstrijden goed waar de hongenhonden geen brood van lustten." Maar zijn prestaties staan hier los van."Hier is niets op af te dingen. Op heel Ajax niet. Dit is wat Farioli heeft gecreëerd. Hij heeft iedereen aan boord. Is er een niet, dan is er een ander."