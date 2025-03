Kees Kwakman wijst twee Ajax-uitblinkers aan: "Hartstikke goed"

"Er werd van tevoren gedacht dat de sleutel bij Lang zou liggen, maar Rosa deed het hartstikke goed", blikt hij terug bij ESPN. "Hij won ook acht van zijn dertien persoonlijke duels, de meeste van alle Ajacieden. Hij heeft tot nu toe nog geen geweldige indruk gemaakt, dus ik denk dat het voor hem persoonlijk lekker is dat hij goed overeind bleef", aldus Kwakman, die ook naar de ontwikkeling van Josip Sutalo wijst.

"Als je dat toch vergelijkt met vorig jaar... We hebben het wel vaker gezegd, maar hij wordt er niet zo vaak uitgepikt", constateert hij. "Hij leest heel vaak wanneer hij zijn man ook even los moet laten. Hij staat goed opgesteld. Samen met Baas hadden ze vandaag heel veel ballen van de zijkant ook, die ze wegwerkten, met de voet of met het hoofd", constateert Kwakman, die ook naar de statistieken kijkt.

"Hij heeft de meeste intercepties en gewonnen duels. Hij maakt ook nooit echt rare tackles, of zo. Hij pakt bijna geen gele kaarten", vervolgt hij. "Als je hem toch vergelijkt met vorig seizoen, waarin je een totaal reddeloos iemand zag die natuurlijk ook niet werd geholpen en vaak in grote ruimtes kwam te staan, vaak in zijn eentje. Nu staat het allemaal compact en krijgt hij hulp van Henderson. Dat scheelt natuurlijk enorm, maar alsnog zal hij ook wel het gevoel hebben dat hij zijn prijskaartje eindelijk een beetje waard is", besluit Kwakman over de centrumverdediger uit Kroatië.