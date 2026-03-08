Laatste nieuws
Kees Kwakman ziet enorm probleem bij Ajax: "Het is jeugdvoetbal"

Amber
bron: ESPN
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © Pro Shots

Na de nederlaag van Ajax tegen FC Groningen (3-1) wordt niet alleen het spel, maar ook de fysieke staat van de Amsterdamse ploeg bekritiseerd. Analist Kees Kwakman ziet een duidelijk patroon bij Ajax.

Volgens hem zakt de ploeg structureel weg na rust. "Het allereerste is dat ze bij Ajax niet fit zijn. Dat is het allergrootste probleem. Het is niet voor niets dat ze elke tweede helft wegzakken. Als je de intensiteit ziet waarmee Ajax speelt, ze kunnen het net aan een helft volhouden", zegt Kwakman in het ESPN-programma De Eretribune.

Kwakman benadrukt dat het probleem volgens hem losstaat van de namen op het middenveld. "En dan is het niet eens dat ze er in de eerste helft á la NEC opvliegen. Of je nu Steur, Fitz-Jim of een ander neerzet, dan zie je het probleem ook."

Arnold Bruggink sluit zich daarbij aan en vindt dat Ajax jonge spelers beter moet beschermen door ze naast ervaren krachten te laten spelen. "Het is jeugdvoetbal. Je moet zorgen dat die jongens aan de hand van anderen minuten kunnen maken. Deze plek, op het middenveld, is het meest belangrijk, daar geef je sturing aan het elftal. FC Groningen had zes keer niet gewonnen, hè."

Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Arnold Bruggink Kees Kwakman
