Kees Kwakman ziet paniek-beslissing bij Ajax: "Voorspelbaar"

Kees Kwakman denkt dat Ajax vooral uit noodzaak heeft gehandeld door Fred Grim te ontslaan. Zondagavond maakten de Amsterdammers bekend dat Óscar García het seizoen afmaakt als trainer van het eerste elftal.

"Het is onvermijdelijk en voorspelbaar", zegt Kwakman bij ESPN wanneer het ontslag van Grim ter sprake komt. "Je voelde het al aankomen dat als Grim nog een paar keer niet presteerde, hij eruit zou gaan." Volgens Kwakman zorgt de beslissing om Garcia door te schuiven voor een opvallende situatie bij Jong Ajax. "Het is wel mooi dat ze voor Jong Ajax een nieuwe staf neerzetten, want er moet meer gewonnen worden en er moet meer mentaliteit komen. En na vier wedstrijden halen ze hem weer weg."

Toch begrijpt de analist waarom Ajax voor deze oplossing kiest. "Maar ik begrijp dat Ajax 1 het belangrijkst is, en er heeft geen verbetering plaatsgevonden. Spelers ontwikkelen zich niet tot nauwelijks. Ze moeten iets doen en zijn daar gewoon in paniek. Het zegt ook iets dat ze nu opnieuw vlak voor het einde van het seizoen een coach moeten aantrekken", aldus Kees Kwakman.