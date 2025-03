Kees Luijckx: "Als die clubs komen, dan houdt het op voor Ajax"

Ajax speelde donderdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen Eintracht Frankfurt en dat betekende voor Jorrel Hato alweer zijn 100e wedstrijd. Kees Luijckx is vol lof over de talentvolle verdediger, die op meerdere posities uit de voeten kan.

“Het is niet eens een talent meer", sprak hij bij VoetbalPraat. "Het is gewoon een sterkhouder en één van de beste spelers van Ajax. Het is ongelooflijk dat hij op deze leeftijd al zo veel gespeeld heeft. Het lijkt hem ook heel makkelijk af te gaan allemaal", constateert Luijckx.

“De positie maakt hem ook niet veel uit", vervolgt hij. "Hij kan centraal, linksback en zelfs als verdedigende middenvelder. Het is alleen wel zaak dat hij op een gegeven moment zegt: oké, dit wordt mijn positie. In balbezit vult hij de linksbackpositie bijna in als een middenvelder", aldus Luijckx.

"Hij heeft veel wapens naar voren toe", beseft de voormalig profvoetballer, die benieuwd is waar het plafond ligt van Hato. "Dit is een speler die uiteindelijk in de Europese top terechtkomt. Als die clubs komen, dan houdt het op voor Ajax", voorspelt de analyticus van ESPN.