Kees Luijckx: "Ik ben een grotere fan van hem dan van Brobbey"

"Ik ben fan van Meerdink", zegt Luijckx bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik vind hem snel, technisch, hij kan duels spelen. Als je ziet hoe hij zijn penalty inschiet, dan moet je ook wel overtuigd van jezelf zijn."

"Hij deed bijna alles goed", vervolgt Luijckx. "Alleen hij had natuurlijk wel moeten scoren. En als hij een grote jongen wil worden, dan moeten deze kansen er in. Hij had de wedstrijd kunnen beslissen voor AZ. Maar hij is er aan toe om vaste eerste spits van AZ te zijn."

Luijckx gaat zelfs nog een stapje verder. "Ik ben een grotere fan van Meerdink dan van Brobbey", doelt de analist op Ajax-spits Brian Brobbey. "Brobbey is sterker, maar Meerdink is technischer en lichtvoetiger", besluit hij.