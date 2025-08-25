Kees Luijckx wijst Ajax-talent aan: "Speelt gewoon veel te weinig"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Heracles Almelo en Kian Fitz-Jim was één van de uitblinkers in de ploeg van trainer John Heitinga. Kees Luijckx is benieuwd of de middenvelder dit seizoen bij de club uit Amsterdam blijft.

"Je hoort nu veel over Kian Fitz-Jim, wordt hij nou wel verhuurd door Ajax of niet? Ik heb het van de week ook al in Voetbalpraat gezegd, maar ik vind het zonde dat er een aantal toptalenten in Nederland rondloopt, waar geen plan voor lijkt te zijn", vertelt hij op de website van ESPN. "Zoals bij PSV bijvoorbeeld Tygo Land en Isaac Babadi. Dat zal ook deels aan henzelf liggen, maar óók aan de clubs", benadrukt Luijckx.

"Gjivai Zechiël (door Feyenoord verhuurd aan FC Utrecht, red.) is een voorbeeld van hoe het wel moet. Soms moet je een stapje terug doen voor je eigen ontwikkeling", adviseert hij. "Zechiël kan bij FC Utrecht ook af en toe wat minder spelen, zonder zijn plek kwijt te raken. Fitz-Jim, Land en Babadi spelen gewoon veel te weinig en dat zit hun ontwikkeling in de weg", besluit Luijckx over de drie talenten van Ajax en PSV.