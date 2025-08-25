Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kees Luijckx wijst Ajax-talent aan: "Speelt gewoon veel te weinig"

Niek
Kees Luijckx
Kees Luijckx Foto: © Pro Shots

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Heracles Almelo en Kian Fitz-Jim was één van de uitblinkers in de ploeg van trainer John Heitinga. Kees Luijckx is benieuwd of de middenvelder dit seizoen bij de club uit Amsterdam blijft. 

"Je hoort nu veel over Kian Fitz-Jim, wordt hij nou wel verhuurd door Ajax of niet? Ik heb het van de week ook al in Voetbalpraat gezegd, maar ik vind het zonde dat er een aantal toptalenten in Nederland rondloopt, waar geen plan voor lijkt te zijn", vertelt hij op de website van ESPN. "Zoals bij PSV bijvoorbeeld Tygo Land en Isaac Babadi. Dat zal ook deels aan henzelf liggen, maar óók aan de clubs", benadrukt Luijckx. 

"Gjivai Zechiël (door Feyenoord verhuurd aan FC Utrecht, red.) is een voorbeeld van hoe het wel moet. Soms moet je een stapje terug doen voor je eigen ontwikkeling", adviseert hij. "Zechiël kan bij FC Utrecht ook af en toe wat minder spelen, zonder zijn plek kwijt te raken. Fitz-Jim, Land en Babadi spelen gewoon veel te weinig en dat zit hun ontwikkeling in de weg", besluit Luijckx over de drie talenten van Ajax en PSV. 

Gerelateerd:
Hugo Borst bij De Oranjezomer

Hugo Borst tipt aanvaller bij Ajax: "Hem zouden ze nu willen"

0
Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou bekritiseert Ajacied: "Hij heeft vaak geen zin"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 Sparta Rotterdam 3 -1 6
6 AZ 2 3 4
7 Ajax 2 2 4
8 FC Utrecht 2 3 3
9 FC Volendam 3 0 3
10 NAC Breda 2 -1 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd