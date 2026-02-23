Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Kees Luijckx vol lof na Ajax - NEC: "Echt een goede nummer zes"

Niek
Kees Luijckx
Kees Luijckx Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen NEC en Kees Luijckx zag de 'speler van de week' in de Johan Cruijff Arena lopen. De voormalig profvoetballer laat weten dat hij wel getwijfeld heeft over de beste speler van de afgelopen speelronde. 

"Maar het is Darko Nejašmić van N.E.C. geworden", vertelt hij op de site van ESPN. "Zowel aan de bal, als zonder bal heeft hij een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Ajax. Het is echt een goede nummer zes. Dat zeg ik met een knipoog, omdat ze daar bij de tegenstander zo naar op zoek waren deze winter."

"Hij is een hele onderschatte speler, waar niet zo veel over wordt gesproken", vervolgt Luijckx. "Volgens mij kunnen ze bij N.E.C. niet zonder hem. Hij is veelzijdig en heeft ook nog een heel goed schot", besluit de voetballiefhebber, die zelf in het verleden bij clubs als NAC Breda en Roda JC onder contract stond. 

