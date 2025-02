Kees Luijckx vol lof over Ajacied: "Voor mij speler van de week"

"Hoeveel kritiek de trainer en het team ook heeft gehad, die groep zit in een soort van cocon, totaal afgezonderd buitenwereld, en is gewoon verdergegaan met waar ze mee bezig waren. Dit zou een kampioensteam kunnen zijn", zo reageert Luijckx op de overwinning van Ajax op Heracles Almelo.

Wie er voor hem duidelijk bovenuit sprong? "Davy Klaassen maakte zijn honderdste goal, hij is voor mij wel de speler van de week. Nederland wordt nog wel eens vergeten hoe belangrijk een ervaren teamspeler is. Best bijzonder ook dat hij in het begin nog alleen meetrainde. Klaassen snapt het voetbal."