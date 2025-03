Kees Luijckx vreest voor Ajax: "Dat is een wereld van verschil"

Kees Luijckx hoopt voor Ajax dat Brian Brobbey fit genoeg is om te spelen tegen Eintracht Frankfurt. De spits is nog een twijfelgeval na zijn blessure van afgelopen weekend.

Brobbey moest de wedstrijd tegen PEC Zwolle al vroeg verlaten vanwege een knieblessure. De aanvaller is wel mee naar Frankfurt, maar welke rol hij gaat spelen is afwachten. "Moet je je eens voorstellen als Brobbey niet zou spelen", begint Luijckx in Voetbalpraat van ESPN. "Dan heb je Traoré in de spits, maar dat is een wereld van verschil. Helemaal in zo'n wedstrijd."

De analist denkt dat Francesco Farioli Brobbey heel goed kan gebruiken tegen de Duitse ploeg. "Volgens mij kan Frankfurt maar op één manier spelen en dat is vol met de druk vooruit. Dan is het wel lekker als Brobbey kan spelen met zijn balvastheid en ook in de counter", legt hij uit. "Daarin vond ik hem al goed in de thuiswedstrijd."

Ajax verloor de heenwedstrijd met 1-2 en trapt vanavond om 18.45 uur af in Frankfurt.