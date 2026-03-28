Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"

Smit heeft zich al prima geïntegreerd. "Dat is heel goed gegaan. Ik ben wel een rustige jongen, maar kan ook wel gezellig zijn hoor. Ik kende al een paar jongens en het was wel gewoon fijn dat iedereen me goed opving en iedereen een praatje met me maakte. Als je er een paar dagen bent, gaat het steeds makkelijker. Het voelt nu al een beetje als normaal", klinkt hij bij De Telegraaf.

Zo dartte Smit veel met een aantal spelers. "Ik heb veel darts gespeeld met Luciano Valente. We zijn veel samen. Jerdy Schouten heeft ook wel eens meegedaan, Jan Paul van Hecke en Wout Weghorst ook. De beste darter? Wout is wel goed, maar Jerdy is ook heel goed."

Smit hoopt nog altijd op een plek in de selectie voor het WK. "Het is nog steeds wel dromen. Er zijn nog steeds veel andere goede spelers, ook spelers die geblesseerd zijn. Ik heb geen idee of ik mee ga of niet. Maar ik hoop het wel natuurlijk. Ik probeer mezelf zo goed mogelijk te laten zien en geniet ook van wat ik meemaak. En er komen nog een paar mooie dagen aan."