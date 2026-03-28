Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"

Sara
bron: De Telegraaf
Ronald Koeman en Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Kees Smit mocht zich deze interlandperiode voor het eerst melden bij het grote Oranje. De AZ-uitblinker vertelt dat hij in zijn eerste dagen optrok met Wout Weghorst. 

Smit heeft zich al prima geïntegreerd. "Dat is heel goed gegaan. Ik ben wel een rustige jongen, maar kan ook wel gezellig zijn hoor. Ik kende al een paar jongens en het was wel gewoon fijn dat iedereen me goed opving en iedereen een praatje met me maakte. Als je er een paar dagen bent, gaat het steeds makkelijker. Het voelt nu al een beetje als normaal", klinkt hij bij De Telegraaf

Zo dartte Smit veel met een aantal spelers. "Ik heb veel darts gespeeld met Luciano Valente. We zijn veel samen. Jerdy Schouten heeft ook wel eens meegedaan, Jan Paul van Hecke en Wout Weghorst ook. De beste darter? Wout is wel goed, maar Jerdy is ook heel goed."

Smit hoopt nog altijd op een plek in de selectie voor het WK. "Het is nog steeds wel dromen. Er zijn nog steeds veel andere goede spelers, ook spelers die geblesseerd zijn. Ik heb geen idee of ik mee ga of niet. Maar ik hoop het wel natuurlijk. Ik probeer mezelf zo goed mogelijk te laten zien en geniet ook van wat ik meemaak. En er komen nog een paar mooie dagen aan."

Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws