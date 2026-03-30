Kees Smit in Oranje: "Koeman kan beter Sean Steur meenemen"

Driessen snapt ook niet dat Smit mocht debuteren in Oranje naar aanleiding van zijn prestaties bij AZ. "Hij neemt de nummer 6 van de Eredivisie niet wekelijks bij de hand, het is te vaak meehobbelen. Los van wat oogstrelende acties aan de bal is het allemaal niet indrukwekkend", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

Smit maakte op twintigjarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal. "Met die leeftijd is Smit een laatbloeier, want grote spelers als Cruijff, Gullit, Rijkaard, Van Basten, Kluivert, Sneijder, Robben en Depay debuteerden allen als tiener", schetst Driessen. "Bondscoach Koeman was trouwens een maand jonger dan Smit bij zijn debuut."

Driessen ziet wel de potentie van Smit. "Wie naar Smit kijkt, ziet een speler die met zijn spel en fluwelen balbehandeling het oog van iedereen verwent. Met zijn talent zou hij in de toekomst een grote rol kunnen spelen op het middenveld van Oranje. Wie Smit statistisch analyseert, moet bekennen dat hij uitgezonderd z'n passes qua doelpunten, assists, onderscheppingen, duels en snelheid allerminst indrukwekkende cijfers scoort. Niet in cijfers te vangen, maar wel de grote kracht van Smit is z'n balgevoel en -behandeling en het zien en bespelen van de ruimtes op het veld."

Volgens Driessen is Koeman wel 'geschrokken' van de prestaties van Smit tegen Noorwegen. "Ontegenzeggelijk bezit Smit veel voetbalkwaliteiten, maar de lat moet snel hoger. "Anders kan Koeman beter de twee jaar jongere Sean Steur van Ajax meenemen. De beloftevolle Volendammer heeft ondanks alle narigheid in Amsterdam een basisplaats veroverd bij de nummer 4 van de Eredivisie en is sinds december 2025 een vaste waarde op het middenveld in de Johan Cruijff ArenA", besluit hij.